L’endroit s’appelle Paradise. C’est devenu un enfer de flammes et de cendres. « Camp Fire » est l’incendie le plus meurtrier...

Entre rêve et réalité, un carnet de voyage hypnotique, puzzle d’émotions, de confessions et de réflexions sur le monde....

Documentaire

Elles sont libres et indépendantes financièrement. Aujourd’hui les femmes de plus de 40 ans sont de plus en plus...