La peur peut provoquer des vertiges, des sueurs froides ou des crises de panique. Mais que faire si elle s’invite au quotidien ? Dans « Twist », des artistes évoquent leurs stratégies face à l’angoisse. Mieux comprendre les mécanismes de la peur permet-il de l’apprivoiser ?

Phobie des araignées, hantise de la maladie, peur de l’avion : ces émotions aussi puissantes que déstabilisantes peuvent altérer nos perceptions et ébranler nos certitudes. Mais que faire lorsque la peur persiste et prend le dessus au quotidien ? Peut-on l’apprivoiser ?

Le musicien Nicholas Müller a dû quitter le groupe Jupiter Jones à cause de troubles anxieux qui se manifestaient par des crises de panique. À tel point que chaque concert présentait un risque, pour lui et pour le groupe. Comment va-t-il aujourd’hui ? A-t-il appris à maîtriser ses peurs ?

Les romans graphiques multiprimés de Nando von Arb lèvent le voile sur son univers intérieur, donnant vie à ses cauchemars les plus angoissants dans un tourbillon de couleurs éclatantes.

Dans ses dessins au fusain grand format donnant à voir des figures énigmatiques, Ana Vujic exprime notamment ses craintes face à l’état du monde d’aujourd’hui, dominé par des crises persistantes, des guerres et des catastrophes.

Le marionnettiste et philosophe Stephan Wunsch s’interroge sur la répugnance voire la frayeur que suscitent certains animaux comme les araignées, les requins ou les vautours.

