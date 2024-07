Documentaire

Dans les profondeurs de la forêt Amazonienne, au Nord du Brésil, Beptoy et Baka sont deux jeunes indiens Kayapo. L’heure est venue pour eux de devenir des hommes forts et courageux afin de devenir de vrais guerriers Kayapo. Encouragés par leurs ainés, ils vont devoir réussir une terrible épreuve initiatique en attaquant le nid d’Amyu, la “guêpe tueuse”, la plus dangereuse de la forêt. Beptoy et Baka ont déjà assisté plusieurs fois à cette attaque et ont toujours redouté ce moment, mais ils sont maintenant prêts. Pour cela les initiés devront s’enfoncer dans les profondeurs de la forêt à la recherche d’un nid de guêpes, suspendu en haut des arbres, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

Une échelle de bambous les amènera à sa hauteur pour qu’ils puissent le frapper à mains nues, provoquant l’attaque instantanée des milliers de guêpes en furie. C’est en supportant plusieurs centaines de piqûres douloureuses qu’ils pourront voler la force d’Amyu et devenir invincibles. Seulement s’ils survivent à cette attaque initiatique, ils deviendront de véritables Kayapos et seront prêts. Un documentaire de Jérôme RAYNAUD.