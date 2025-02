Documentaire

Florence, capitale des arts et de la Renaissance fut aussi la patrie d’une des familles les plus influentes d’Italie, les Médicis. Or l’histoire de la Cité est étroitement liée à celle des Médicis, tant ils ont façonné les murs de la ville à grands coups de mécénat. Jean-Paul et Sophie retracent pour nous les moments clés de cette histoire, montrant comment les maîtres de la Cité ont investi dans des projets titanesques pour émerveiller leurs contemporains et asseoir un peu plus leur autorité…