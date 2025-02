Documentaire

Février 1997, une femme se présente à la gendarmerie de Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines : Madame Yannick Pico, 40 ans, vient signaler la disparition de son mari Philippe. Pour la mère de famille, c’est la stupéfaction : le dépanneur aurait soudainement quitté le domicile conjugal en laissant derrière lui leurs trois enfants. Aussitôt les gendarmes se mettent à la recherche du mari fugueur. Qu’est-il arrivé à Philippe Pico ? Le mari aurait-il refait sa vie à l’étranger ? Serait-il retourné en Bretagne, sa région d’origine comme sa femme l’imagine ? Toutes les pistes sont explorées… En vain. Le père de famille reste introuvable. Après un an d’enquête, sa disparition sombre dans l’oubli. Yannick Pico demande le divorce et refait sa vie avec un beau et brillant pompier de 10 ans son cadet, un certain Fabrice Motch. L’affaire aurait pu en rester là mais c’est sans compter sur un incroyable rebondissement car dix ans plus tard, le capitaine Motch va se retrouver au cœur d’une affaire des plus sordides… Un documentaire d’Aurélien Clément. Productions Tony Comiti.