Article

Le café du Guatemala est l’une des plus grandes fiertés de ce pays d’Amérique centrale. Apprécié dans le monde entier pour sa richesse aromatique et ses saveurs complexes, le café guatémaltèque a su se forger une réputation de qualité et de distinction.

Ce n’est pas par hasard que le Guatemala est aujourd’hui un des principaux producteurs de café premium, exportant des grains prisés par les amateurs comme les professionnels du monde entier.

L’histoire du café au Guatemala

L’introduction du café au Guatemala remonte au début du XIXe siècle. À cette époque, l’économie guatémaltèque reposait principalement sur l’exportation de l’indigo, une plante utilisée pour fabriquer des teintures.

Cependant, avec l’effondrement du marché de l’indigo dans les années 1850, le pays chercha une nouvelle culture de rente. Le café devint rapidement la culture idéale, bénéficiant du climat et de la topographie du Guatemala, particulièrement propices à sa culture.

Dans les années 1860, le gouvernement guatémaltèque commença à encourager la culture du café en offrant des terres et des incitations aux producteurs. Ce soutien, couplé à la demande croissante de café sur les marchés internationaux, permit au Guatemala de devenir l’un des principaux exportateurs de café de haute qualité en quelques décennies.

Aujourd’hui, le café représente une part importante de l’économie du pays, avec des milliers de familles vivant directement ou indirectement de cette culture.

Les régions de production du café au Guatemala

Le Guatemala est unique en raison de la diversité de ses terroirs, qui influence grandement les caractéristiques des grains de café produits. On y trouve huit grandes régions caféières, chacune ayant des particularités spécifiques en termes de climat, d’altitude, et de sol. Ces facteurs contribuent à produire des cafés aux profils gustatifs variés, offrant une richesse inégalée.

Antigua

Antigua est probablement la région la plus célèbre du Guatemala pour son café. Située dans une vallée entourée de volcans, elle bénéficie d’un sol volcanique riche et d’un climat idéal pour la culture du café. Les grains produits à Antigua sont réputés pour leur équilibre parfait entre l’acidité vive, les notes chocolatées et une texture veloutée.

Huehuetenango

Située dans les hautes montagnes de l’ouest du Guatemala, la région de Huehuetenango est l’une des plus élevées du pays. L’altitude, combinée à des vents chauds qui viennent du Mexique voisin, permet de cultiver du café à plus de 2 000 mètres d’altitude. Les cafés de cette région sont connus pour leur acidité vive, leurs notes fruitées et florales, et leur corps léger mais complexe.

Atitlán

Le lac Atitlán, entouré de volcans et de riches terres agricoles, offre un autre microclimat unique pour la production de café. Les cafés de cette région sont souvent décrits comme présentant des notes intenses de fruits et d’épices, avec un corps plein et une acidité rafraîchissante.

Cobán

Cobán, située dans une région plus humide et nuageuse, produit des cafés aux arômes doux et floraux. Le climat particulier, marqué par de fréquentes précipitations, influence la maturation des grains, leur conférant une texture soyeuse et des notes délicates.

Les caractéristiques du café guatémaltèque

Le café du guatemala se distingue par ses saveurs variées et ses arômes complexes. Cette diversité est en grande partie due à la géographie du pays, qui offre une multitude de microclimats et de terroirs.

Une riche palette aromatique

Les cafés du Guatemala offrent généralement une excellente balance entre acidité et douceur. Ils sont souvent décrits comme ayant une acidité vive mais agréable, avec des notes allant des agrumes aux baies. En parallèle, des saveurs de chocolat noir, de caramel et de noix viennent adoucir le tout. Certaines variétés, comme celles de Huehuetenango, peuvent également présenter des arômes floraux et fruités, ajoutant une complexité supplémentaire à chaque tasse.

Un corps rond et équilibré

Les cafés guatémaltèques sont souvent reconnus pour leur corps bien équilibré. Que ce soit un café plus léger de la région de Cobán ou un café plus corsé d’Antigua, les grains offrent toujours une expérience harmonieuse, avec une texture lisse et enveloppante.

Des méthodes de production artisanales

De nombreux petits producteurs de café au Guatemala utilisent encore des méthodes artisanales pour cultiver, récolter et traiter leurs grains. Cette attention aux détails contribue à la haute qualité du produit final. Le tri manuel des cerises de café, le séchage au soleil et la fermentation naturelle sont autant de processus qui permettent de préserver les arômes et la fraîcheur des grains.