Documentaire

Depuis des siècles, les membres de la tribu Vao plongent dans les profondeurs de l’océan à la recherche d’une seule chose : les langoustes porcelaine. Joachim et Nasser sont des pêcheurs de langoustes porcelaine. Si l’un les attrape à mains nues, l’autre utilise un fusil à harpon pour chasser les plus gros poissons, la pêche est leur gagne-pain.

Ils vivent au sud de la Nouvelle-Calédonie, sur l’île des Pins, la zone la plus méridionale de la Mélanésie. La beauté séduisante de la baie et son eau turquoise peuvent être trompeuses : des vipères mortelles, des requins tigres et d’autres prédateurs nagent dans le lagon et peuvent les attaquer. Chaque nouvelle plongée dans cet environnement marin étrange et fascinant requiert courage et agilité !

Un documentaire de Jean Queyrat.