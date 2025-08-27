Documentaire

La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne de Louis XIV est le premier grand krach de l’histoire européenne. Mais est-ce la faillite de la banque à billets qui fait date, ou ce qu’elle révèle du fonctionnement de la monarchie française en un moment crucial, celui de la Régence ?

Comment se construit un « événement historique » ? Avec le concours d’historiens renommés, Patrick Boucheron met à nu les grands récits à travers quinze épisodes inédits de sa collection Quand l’histoire fait dates. Dans cet épisode : 1720, la faillite de Law, avec Arnaud Orain.

Documentaire disponible jusqu’au 09/06/2026