Article

Nos yeux sont constamment sollicités. Des écrans de smartphones aux ordinateurs, en passant par les télévisions, nous sommes bombardés d’informations visuelles. Cette surstimulation entraîne une fatigue oculaire. Or, prendre soin de sa vue est nécessaire, non seulement pour le confort au quotidien, mais aussi pour la santé à long terme de nos yeux.

Nous vous donnons ici des techniques et des conseils simples pour accorder à vos yeux le repos qu’ils méritent.

Les règles d’or pour un environnement visuel sain

Un environnement de travail adapté est la base de la prévention. Commencez par ajuster votre écran. Idéalement, il doit être à une distance d’un bras, avec le haut de l’écran au niveau de vos yeux. L’éclairage de la pièce doit également être pris en compte.

Évitez les reflets sur l’écran et privilégiez une lumière douce et indirecte comme c’est le cas dans les spas. L’objectif est de ne pas créer de contraste trop fort entre l’écran et l’environnement.

Pensez à faire des pauses. La règle des 20-20-20 est une technique très efficace. Toutes les 20 minutes, fixez un objet situé à 20 pieds pendant 20 secondes. Cette simple habitude permet de détendre les muscles oculaires. Par ailleurs, il est important de se lever et de s’étirer régulièrement. Cela améliore la circulation sanguine et réduit les tensions corporelles.

Exercices de relaxation pour les yeux

Nos yeux ont des muscles qui, comme tout muscle, ont besoin d’être étirés et relaxés. Heureusement, il existe des exercices simples à réaliser partout. Le palming est l’un des plus connus. Pour le faire, frottez vos mains l’une contre l’autre pour les chauffer. Puis, posez délicatement vos paumes sur vos yeux fermés sans exercer de pression. Laissez l’obscurité et la chaleur apaiser vos yeux pendant quelques minutes.

Un autre exercice consiste à faire la mise au point. Fixez votre doigt à quelques centimètres de votre visage. Puis, regardez au loin par-dessus votre doigt. Alternez entre les deux points de vue plusieurs fois. Cet exercice travaille la flexibilité du cristallin et soulage la tension oculaire. Le clignement volontaire est aussi un excellent moyen de réhydrater la surface de l’œil et de nettoyer les impuretés. Pensez à cligner des yeux plus souvent et de manière consciente.

La déconnexion numérique

La déconnexion est parfois la meilleure solution. Passer du temps loin des écrans est nécessaire pour la santé de nos yeux et notre bien-être mental. Profitez de la lumière naturelle et des paysages. La vision de loin, en regardant l’horizon par exemple permet de donner du repos aux yeux. Elle est en opposition à la vision de près, qui est constante face à un écran.

Sortez dans la nature, marchez dans une forêt ou près d’un plan d’eau. En effet, la couleur verte a un effet apaisant sur le système nerveux. Elle aide à réduire le stress et l’anxiété. Ce n’est pas qu’une question d’esthétique, c’est aussi une question de santé. De plus, ces activités permettent de se reconnecter avec soi-même et de réduire la dépendance aux écrans.

L’alimentation et l’hygiène de vie

Boire suffisamment d’eau permet de maintenir l’hydratation de la surface oculaire. Une alimentation riche en vitamines A, C et E ainsi qu’en acides gras Oméga-3 est également bénéfique. Vous trouverez ces nutriments dans les carottes, les épinards, les agrumes, les poissons gras et les noix. Ils contribuent à la bonne santé de la rétine et protègent contre les maladies oculaires liées à l’âge.

Enfin, n’oubliez pas l’importance d’un bon sommeil. Sachez que c’est durant la nuit que nos yeux se reposent et se régénèrent. Un sommeil de qualité permet de réduire la sécheresse oculaire et la sensation de fatigue. Une hygiène de vie saine est un pilier fondamental de la détente visuelle.

La détente visuelle est une priorité absolue. Adoptez ces quelques habitudes simples décrites plus haut, ainsi, vous préviendrez la fatigue oculaire et améliorerez votre qualité de vie. Prenez conscience de l’importance de vos yeux et agissez pour les préserver. Accordez-vous ces moments de pause et de déconnexion.