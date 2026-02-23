Moyennant un don, une fondation suisse vous propose de devenir chevaliers.Un titre qui fait vibrer certains Français qui rêvent...
Polémiques racistes, violences policières, discriminations à l’embauche, charge raciale : la violence subie au quotidien par les personnes racisées...
Le Canada et particulièrement le Québec sont devenus une plaque tournante de la migration illégale. Après avoir œuvré durant...
Une étudiante américaine s’aperçoit que des vidéos porno la mettant en scène circulent sur les réseaux sociaux, alors qu’elle...
Disponible jusqu’au 16/02/2029 Ils étaient partis chercher du travail et s’offrir un avenir. Ils ont trouvé la guerre. Sonu,...
Sur 350 km de routes Africaines, ils peuvent se faire dépouiller à tous moments.
La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....
Alors que le nouveau président syrien tente d’unifier le pays, la minorité kurde voit son rêve d’autonomie s’envoler. Les...
Chaque année, de nombreux enfants tibétains fuient leur terre natale pour tenter de rejoindre des écoles en Inde, créées...
La vérité coûte cher, très cher. Pressions, chantage, isolement… Cette enquête documentaire, qui ressemble à un thriller psychologique, révèle...
Le Ghana, petit pays d’Afrique de l’Ouest, est le deuxième producteur mondial de cacao. C’est la fin de la...
Laissant leur famille derrière elles, les membres du Zohra Orchestra arrivent à Lisbonne où elles ont obtenu l’asile. S’adapter à...
Quand l’homme joue encore au fou de la seringue
Au Togo, le peuple des Batâmmaribas, une des minorités ethniques du pays, habite dans des « takienta », de curieuses maisons...
Le Nord-Ouest des États-Unis, à cheval sur le Montana, l’Idaho, l’Oregon, le Washington et le Wyoming, c’est le nouvel...
Elles se nomment les « Cairo Cycling Geckos » et distribuent à bicyclette des repas chauds pour l’iftar,...
Cette semaine pour commencer la polémique qui enfle en Italie au sujet du projet de ligne ferroviaire à grande...
Depuis les débats sur l’identité nationale, les minarets ou la burqa, la crainte d’une «islamisation» de la société française...
Un petit village sur les hauteurs de Ketama, au Nord du Maroc. Depuis des siècles, la vie des gens...
Les éleveurs de porcs allemands sont sommés de rendre des comptes sur le bien-être animal. Les boxes métalliques exigus dans...
