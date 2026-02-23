Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils rêvent de devenir aristos ! Moyennant un don, une fondation suisse vous propose de devenir chevaliers.Un titre qui fait vibrer certains Français qui rêvent...

Podcast Peut-on aller bien dans un monde raciste ? Polémiques racistes, violences policières, discriminations à l’embauche, charge raciale : la violence subie au quotidien par les personnes racisées...

Documentaire Cartel : trafic humain Le Canada et particulièrement le Québec sont devenus une plaque tournante de la migration illégale. Après avoir œuvré durant...

Documentaire Le cauchemar des « deepfakes » pornographiques Une étudiante américaine s’aperçoit que des vidéos porno la mettant en scène circulent sur les réseaux sociaux, alors qu’elle...

Documentaire Inde : les malgré-nous de l’armée russe Disponible jusqu’au 16/02/2029 Ils étaient partis chercher du travail et s’offrir un avenir. Ils ont trouvé la guerre. Sonu,...

Documentaire La vie d’un routier dans le Somaliland Sur 350 km de routes Africaines, ils peuvent se faire dépouiller à tous moments.

Documentaire Le blé, l’autre arme de Poutine La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....

Documentaire Quel avenir pour les Kurdes de Syrie ? Alors que le nouveau président syrien tente d’unifier le pays, la minorité kurde voit son rêve d’autonomie s’envoler. Les...

Documentaire Les orphelins du Tibet Chaque année, de nombreux enfants tibétains fuient leur terre natale pour tenter de rejoindre des écoles en Inde, créées...

Documentaire LuxLeaks : dans la peau d’un lanceur d’alerte La vérité coûte cher, très cher. Pressions, chantage, isolement… Cette enquête documentaire, qui ressemble à un thriller psychologique, révèle...

Documentaire Les routes de l’impossible – Ghana, business sur la piste Le Ghana, petit pays d’Afrique de l’Ouest, est le deuxième producteur mondial de cacao. C’est la fin de la...

Documentaire Des musiciennes contre les talibans (2/2) Laissant leur famille derrière elles, les membres du Zohra Orchestra arrivent à Lisbonne où elles ont obtenu l’asile. S’adapter à...

Documentaire Togo, les takientas, forteresses de terre | Habiter le monde Au Togo, le peuple des Batâmmaribas, une des minorités ethniques du pays, habite dans des « takienta », de curieuses maisons...

Documentaire Terre Promise : colonisation et controverses en Amérique Le Nord-Ouest des États-Unis, à cheval sur le Montana, l’Idaho, l’Oregon, le Washington et le Wyoming, c’est le nouvel...

Documentaire Égypte : Le Caire au féminin Elles se nomment les « Cairo Cycling Geckos » et distribuent à bicyclette des repas chauds pour l’iftar,...

Documentaire La ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon Turin, un dossier explosif Cette semaine pour commencer la polémique qui enfle en Italie au sujet du projet de ligne ferroviaire à grande...

Documentaire Qui a peur de l’Islam Depuis les débats sur l’identité nationale, les minarets ou la burqa, la crainte d’une «islamisation» de la société française...

Documentaire Haschisch (1/2) Un petit village sur les hauteurs de Ketama, au Nord du Maroc. Depuis des siècles, la vie des gens...