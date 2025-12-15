Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec nombre d’aspects de l’alimentation végétale. Les spécialistes de la Commission Nutrition-Santé de l’AVF seront ensuite à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
1. Quels sont les nutriments clefs d’une alimentation végétale équilibrée ? 0:04:39
2. Les grands mythes des protéines végétales 0:31:14
3. Que penser du soja ? 0:48:54
4. Le végétalisme à tous les âges de la vie, est-ce possible ? 0:57:33
5. Quel est l’impact de l’alimentation végétale sur la santé ? 1:08:12 »