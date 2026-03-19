Magnétisme, jeûne extrême, anti-gymnastique, réflexologie, etc. Si autant de méthodes non conventionnelles prospèrent, cela est dû bien sûr à l’existence de souffrances impossibles à apaiser, mais cela tient aussi au désarroi d’une société en quête de sens autant que de remèdes.
A quel « malaise dans la civilisation » répond l’actuelle quête éperdue du bien-être ? Qui sont celles et ceux qui multiplient les expériences alternatives quitte à subir les foudres des « gens raisonnables » ? Et quels effets lesdites expériences produisent-elles réellement ?