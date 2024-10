Documentaire



Bienvenue à Cha’lla, sur l’île du soleil au bord du lac Titicaca. La famille Mimina vit à plus de 3800 mètres d’altitude dans une maison un peu à l’écart du village. Célia, la plus jeune, a tout juste 10 ans. À peine lever, son premier réflexe est d’enfiler d’autres épaisseurs par-dessus sa tenue de nuit. On prend vite froid à cette heure et à cette altitude. Après la toilette au robinet, chacun est parti vaquer à ses occupations. Célia utilise pour brosser ses cheveux, le peigne traditionnel, le Charjrana. Les cheveux des jeunes femmes de la région se portent toujours longs et tressés en nattes épaisses. Pendant ce temps, sa mère Julia, commence à préparer le petit-déjeuner. À la base de tout repas dans les Andes, il y a des pommes de terres, des fèves et du maïs. Sur le lac, les premiers bateaux prennent le large. Chaque matin, ces petits navires partent relever les filets posés non loin du rivage à la tombée de la nuit. C’est l’une des occupations favorites de Célia. Dans la plupart des familles, les plus jeunes partent seuls, à condition de rester à proximité des berges. Seuls les aînés, frères ou pères s’aventurent au large.

Mais l’heure du départ a sonné. Il est temps pour les filles de préparer leur cartable.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Emmanuel Reau