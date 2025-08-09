Documentaire

Situé au milieu d’un désert de terre rouge, du haut de ses 350 mètres, le grand rocher d’Uluru domine la plaine.

Pour le peuple Aborigène, c’est un lieu sacré, porteur de mémoire et de légendes. Des cérémonies y sont pratiquées depuis plus de 10 000 ans. Aujourd’hui encore, une petite communauté de 300 personnes continue d’organiser de discrètes cérémonies autour du rocher.

Uluru est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et reste un lieu immanquable à visiter pour tout voyageur.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs ​​– Australie en rouge”

Réalisation : ​​Philippe Moreau

