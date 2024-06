Documentaire

Chez quelques moines bouddhistes, un phénomène brouille parfois la frontière entre la vie et la mort : le tukdam. Ce terme tibétain désigne un état spirituel rare de profonde transe méditative. Bien que ces moines soient déclarés cliniquement morts, leur corps ne présente aucun signe de décomposition pendant plusieurs jours. On suit dans ce documentaire le tout premier projet de recherche sur le tukdam, mené en Inde avec le soutien du Dalaï-lama.

Il est admis que la médecine légale est en mesure de constater la mort et d’identifier les signes positifs d’un état post-mortem. Ce documentaire remet en question ces certitudes en explorant un phénomène qui brouille la frontière entre la vie et la mort : il s’agit du tukdam, un terme tibétain qui désigne un état spirituel rare constaté chez quelques moines bouddhistes, plongés dans une profonde transe méditative. Bien que déclarés cliniquement morts, leur corps ne présente aucun signe de décomposition pendant des jours, voire des semaines. Selon un moine tibétain, la conscience des méditants en état de tukdam resterait éveillée, ce qui empêcherait leur corps de se décomposer.

Le film suit le tout premier projet de recherche sur le tukdam, mené en Inde avec le soutien du dalaï-lama. Le neuroscientifique américain Richard J. Davidson enquête auprès de la diaspora tibétaine et collabore avec des médecins tibétains locaux. Mais pour étudier ce phénomène culturel, il est indispensable d’aller constater des cas de tukdam dans les monastères et les ermitages reculés de l’Himalaya, ce qui n’est pas une entreprise facile. En contrepoint de cette recherche scientifique, le film ouvre une page plus intimiste : en décrivant le passage de vie à trépas de quelques méditants tukdam, il montre qu’avec leur croyance d’une conscience persistant après la mort, d’une connexion entre le corps et l’esprit, les Tibétains ont une position bien différente de celle de la science dominante. L’infirmière en soins intensifs Konchok a vécu le décès de son père, une expérience de tukdam qui l’a poussée à réfléchir sur les conditions dans lesquelles on meurt aujourd’hui à l’hôpital. Le tukdam du lama tibétain Tenga Rinpoche à Katmandou entretient le mystère. Après une incursion dans la vie monacale tibétaine, le film suit l’Américaine Vanessa Lopez, une employée de pompes funèbres qui embaume le corps du lama une fois sorti de son état post-mortem.

Un dialogue entre différentes visions de la vie et de la mort, différentes selon les cultures et pas complètement solubles dans l’approche scientifique.

