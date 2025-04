Documentaire

Karl Zéro nous raconte depuis Los Angeles l’incroyable destin du producteur le plus sulfureux de l’histoire du rap: Suge Knight. Tourné à l’occasion de la sortie sur les écrans en 2016 du film « Straight Outta Compton » sur le mythique groupe de rap américain N.W.A., Karl Zéro a rencontré les personnes qui ont côtoyé Suge Knight : de son garde du corps à son avocat en passant par le bras droit de l’un de ses ennemis jurés… Quand la réalité dépasse la fiction, retour sur un parcours infernal !On croyait que les règlements de compte sanglants dans le milieu du hip hop étaient de l’histoire ancienne. C’était sans compter sur Suge Knight, tout aussi connu pour ses collaborations avec des pointures comme Dr. Dre, que pour ses frasques ultra-violentes. Le dernier épisode de l’épopée Knight a eu lieu en janvier 2016 lorsqu’il a été arrêté pour le meurtre de l’acteur Terry Carter et la tentative de meurtre du réalisateur Cle Sloan. Suge Knight est accusé d’avoir roulé à deux reprises sur les protagonistes…D’après des témoins, le producteur se trouvait sur le tournage du film » Straight Outta Compton », en compagnie de Dr. Dre et de Ice Cube, lorsqu’une altercation aurait éclaté entre deux hommes et Knight. Knight aurait alors regagné son véhicule pour fuir ses assaillants et aurait renversé deux hommes puis roulé à deux reprises sur les victimes…Le 20 septembre 2018, après un accord passé avec le procureur, il est condamné par la Cour Supérieur de Los Angeles à 28 ans de prison pour avoir renversé et tué Terry Carter.Suge Knight c’est 120 kilos de muscles et un passé tout aussi lourd. Connu d’abord pour son flair musical, le producteur a révélé des talents comme Dr. Dre ou Snoop Dogg via son label Death Row. Il devient alors une référence dans les années 90 et c’est tout un style de vie qui s’impose avec : propos sexistes, gangs de rue et matérialisme exacerbé. Des paroles aux actes, s’en suit alors une traînée d’actes violents, comme le meurtre de 2Pac en 1996 dont le producteur est soupçonné d’avoir commandité l’attaque. C’est le début d’un enchaînement de violence…