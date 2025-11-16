Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Kim Logan : Music City par delà la country Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Podcast Nabucco Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Nabucco, l’opéra emblématique de Giuseppe Verdi, qui devint...

Documentaire Tupac contre Shakur Tupac Shakur reste un personnage controversé et incompris longtemps après la fusillade qui a mis fin à sa vie....

Documentaire La complicité musicale de deux cousines Gaëlle Schwimmer et Carlyn Monnin sont deux jeunes femmes trentenaires, jurassiennes et cousines. Gaëlle est courtière en immobilier et...

Documentaire Escale à New York : à la recherche des artistes de Brooklyn Guidés par la voix de l’animateur radio américain Leroy Downs, en immersion dans l’environnement et la communauté de musiciens...

Documentaire Bernard Lavilliers – voyageur en solitaire Bernard Lavilliers se prépare pour un concert au Grand Rex à Paris. Sa guitare habituellement fiable devient subitement fausse,...

Podcast Dans la France des petites villes – Quand le jazz fait vibrer Coutances Chaque année, la petite ville de Coutances, en Normandie, se transforme le temps d’une semaine grâce à Jazz sous...

Documentaire Grégoire, derrière le succès un homme blessé Des concerts, 300 000 albums vendus en quelques semaines, un vrai miracle pour Grégoire encore inconnu peu de temps...

Documentaire Les coulisses d’une comédie musicale : Mozart Quand on parle de comédie musicale, on pense à broadway. Mais on oublie souvent la France qui remporte un...

Podcast Moha La Squale, le naufrage En 2018, le monde du rap est aux pieds de Moha La Squale. Avec ses yeux de faons et...

Documentaire DJ Marcelle éclate la culture club Avec Marcelle van Hoof, c’est prouvé, la robe ne fait pas le DJ. Fidèle à l’esprit punk de sa...

Documentaire Destins partagés, Lisandro et Madame Monsieur Le 12 mai, le duo Madame Monsieur représenta la France à l’Eurovision devant 200 millions de personnes à Lisbonne....

Documentaire London Beat | La bande-son de la révolte Quand les artistes se mêlent de politique… Les Rolling Stones, les Who, les Sex Pistols, les Clash, Linton Kwesi...

Conférence Le 20ème siècle selon Rossini Savez-vous que Rossini a composé ses 40 opéras en l’espace d’à peine 20 ans? Et savez-vous que de ces...

Documentaire Kin Malebo danse – Les origines de la rumba congolaise La rumba a largement accompagné les » évolués » congolais dans leur parcours d’émancipation au cours des années 1950-1960....

Conférence La voix, premier instrument de l’homme La voix, premier instrument de l’homme, précède tous les outils, toutes les inventions et toutes les musiques. Elle est...

Podcast Bob Dylan : la légende de la musique populaire américaine Bob Dylan ; une légende de la musique populaire américaine découvert sur les scènes bohèmes de Greenwich village au...