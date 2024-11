Documentaire

Dans un stage commando, le repos n’est pas une option, même au bivouac ! Ces formations, conçues pour tester les limites physiques et mentales des participants, repoussent les frontières du confort et de la zone de sécurité. L’idée est simple : se préparer à des situations extrêmes, où chaque instant compte et où le moindre relâchement peut s’avérer fatal en opération. Le bivouac, bien que synonyme de campement et souvent associé à une pause bien méritée dans l’imaginaire collectif, devient ici un moment de vigilance accrue.