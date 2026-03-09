Dans le monde du sport, une multitude de facteurs influencent les performances. En effet, entre l’entraînement physique, l’équipement sportif...
Dans ce nouvel épisode on reçoit Marie Wattel. Elle nous partage ouvertement son expérience de nageuse professionnelle, ses hauts...
Depuis leur création en 1923, les 24 heures du Mans dominent le paysage de la course automobile, et représentent...
Découvrez le parcours inspirant de Tomas, depuis ses débuts difficiles en sport jusqu’à sa détermination inébranlable à exceller. Tomas...
Les exploits des sportifs font la Une des journaux partout dans le monde. Mais derrière la performance se trouve...
Wilma Rudolph est la première Américaine triple médaillée d’or sur une édition des Jeux. En 1960, elle fut la...
Grimper, sauter, se balancer d’une barre à l’autre sans toucher le sol pour boucler un parcours d’obstacles indoor… Né...
Portrait de l’INSEP, l’école du sport de haut niveau, au travers de 3 jeunes prodiges du sport : Margaux...
Anne-Flore Marxer, Phil Meier, Thibaud Duchosal, Richard Amacker et Nicolas Boidevézi, 5 riders freestyle tous plus talentueux les uns...
Course à pied de montagne, cyclisme ou encore ski de fond, les sports d’endurance connaissent un véritable essor. Bénéfiques...
Rencontre avec un grand passionné de cyclisme dans ce coin de paradis !
\r\nParcours de Zlatan Ibrahimovic, de Rosengard à Paris. Zlatan Ibrahimović est un footballeur international suédois, né le 3 octobre...
Le 15 juillet 2018, sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, Paul Pogba, 25 ans, entre avec ses...
Lancé en 2003, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est rapidement devenu une épreuve incontournable dans le monde de l’ultra-trail. Avec...
Après les véhicules électriques et les trottinettes électriques, la dernière avancée technologique concerne le skateboard électrique. Très ressemblant à...
Ruud van Nistelrooy, né le 1er juillet 1976 à Oss (Brabant-Septentrional), est un footballeur international néerlandais évoluant au poste...
Ce documentaire est à un hommage à tous les plongeurs, qui inlassablement, parfois au péril de leur vie repoussent...
Cap Horn, le point le plus au sud de l’Amérique du Sud est un passage crainte et respecté par...
David Seaman, né le 19 septembre 1963 à Rotherham, est un footballeur international anglais évoluant au poste de gardien...
Des milliers de cavaliers rêvent d’un cheval d’exception et d’une carrière concrétisée par un titre olympique. Pour la hollandaise...
