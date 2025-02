Documentaire

Dans les coulisses des services après-vente où le client est loin d’être roi. C’est la hantise de tous les consommateurs : la panne. Car tout dysfonctionnement signifie réclamation, que ce soit pour l’électroménager, les forfaits ou même la réservation de billets d’avion et de train… Se profilent alors de longues minutes bercées par des musiques d’attente et des menus à choix multiples. Entre les numéros surtaxés, déplacements facturés, changement de pièces non défectueuses, quelles sont les méthodes plus ou moins avouables des services clients pour nous faire débourser toujours plus ? Un documentaire de Pauline Giraudy, Mathieu Duboscq, Jean-Pierre Guillerez, Pierre Taillez et Nadir Cassim (Premières Lignes Films)