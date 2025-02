Documentaire

Bosko Bric, le serbe et Admira Ismic, la musulmane bosniaque, bravent tous les dangers pour se retrouver. Sept kilomètres les séparent. Il n’y a plus de tramways dans Sarajevo assiégée, qu’ils parcourent donc à pied, chacun leur tour, aller-retour, sous les obus et la mitraille. Le 18 mai 1993, ils quittent la ville et s’engagent main dans la main sur le pont Verbania. Quelques mètres à découvert, qu’ils ne feront pas. Plusieurs balles les frappent. Il tombe le premier. Elle, dans un ultime effort, rampe vers le corps de son amant. Ils avaient 25 ans et s’aimaient depuis 10 ans…

Réalisateur : Frédéric Tonolli et Arnaud Hamelin