A Donnas, on produit un vin rouge de garde à base de cépage Nebbiolo et Jules apporte son raisin à la cave coopérative comme pratiquement tous les producteurs de la vallée. L’activité viticole est importante pour le maintien de la population rurale qui entretient la terre et préserve les paysages. La plupart des viticulteurs exerçant un autre métier ont besoin de la coopérative qui les décharge des soucis de la vinification et de la vente. Aussi la région autonome a-t-elle financé largement les investissements de la cave. Dans la vallée d’Aoste les coopératives soutiennent les petits viticulteurs. Pour eux il est difficile de disposer d’une cave aux normes modernes d’embouteillage et de travail du vin. Dans notre coopérative on a beaucoup de petits producteurs souvent leur production est très faible. C’est d’ailleurs le cas pour toutes les caves de la vallée.