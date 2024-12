Documentaire

Il y a quinze ans, des firmes agrochimiques comme le groupe américain Monsanto promettaient une révolution agricole high-tech grâce aux organismes génétiquement modifiés. Les rendements des récoltes ont augmenté, mais les effets à court, moyen et long terme de ces OGM n’ont toujours pas été correctement évalués.Face à cette situation, la résistance s’organise : ainsi en Argentine, les riverains des champs OGM dénoncent une pollution et une augmentation des maladies touchant les enfants. En France, les pro et anti OGM s’affrontent.Mais un événement pourrait bouleverser la situation : les négociations du traité transatlantique entre l’Europe et les États-Unis. Sa signature laisserait la voie libre aux OGM. Enquête de Paul Moreira sur la face cachée de cette industrie et sur son combat pour imposer les OGM.

Bientôt dans vos assiettes, de gré ou de force.

Réalisateur : Paul Moreira