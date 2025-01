Documentaire

Alors que la Tunisie vient de marquer les cinq ans de sa révolution, France 24 vous propose un état des lieux du pays aujourd’hui, à travers un documentaire exceptionnel. Cinq ans après la révolution de 2011, fer de lance du printemps arabe, et la chute du dictateur Ben Ali, les Tunisiens sont partagés entre espoirs et désillusions. Alors que le pays avance sur la voie de la transition démocratique, qu’il s’est doté d’une nouvelle Constitution et que des élections libres ont pu se tenir, de nombreux défis restent à relever : économie et tourisme en berne, chômage des jeunes, montée de l’islamisme et attentats terroristes… Face à ces difficultés, certains Tunisiens en viennent à regretter l’ancien régime. D’autres y voient le prix à payer pour la démocratie.