Documentaire

Sable blanc, eaux claires, touristes par millions, Tsing Tao est la station balnéaire de la nouvelle classe moyenne chinoise. Construite sur les bords de la Mer Jaune, autour d’une baie naturelle, la ville est située à mi-chemin entre Pékin et Shanghai, ce qui en fait la première destination touristique des Chinois : 40 millions de visiteurs par an, pour la plupart originaires des campagnes, venus découvrir la mer pour la première fois. Ancienne ville coloniale allemande, elle en a gardé l’architecture et… le goût de la bière. C’est en effet ici qu’est brassée la Tsingtao, mondialement célèbre. Mao Tsé Toung en avait fait sa destination de week-end préférée, suivi par Deng Xiao Ping, le « père » de la Chine moderne, qui y a développé le tourisme de masse. Depuis, l’apparition il y a une quinzaine d’années des premiers congés payés, baptisés « les semaines en or », Tsingtao est devenue la vitrine du « farniente » Made in China. Choisie pour accueillir les épreuves de voile lors des derniers Jeux Olympiques, Tsingtao se rêve aujourd’hui en Miami de l’Extrême-Orient. Un documentaire de Fritel Jérome.