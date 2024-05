Documentaire



Nichée au cœur du verdoyant bocage breton, la charmante cité médiévale de Quintin compte de nombreux monuments historiques.

Visiter Quintin, c’est faire un voyage dans le temps, à l’époque où la Petite Cité de Caractère était prospère en Bretagne, grâce au commerce du lin. Connue dans la région comme la cité des tisserands, Quintin doit sa fortune passée à l’industrie du lin. Aux 17e et 18e siècles, la toile se développe et les fabricants de la région excellent dans les toiles fines qu’ils exportent jusqu’en Amérique ! Un riche passé dont la jolie cité a su conserver aujourd’hui encore de précieux héritages architecturaux. Admirez les maisons de style et les hôtels particuliers des riches négociants puis faites escale au musée pour en savoir plus sur ce passé toilier.

© MORGANE PRODUCTION