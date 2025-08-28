Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment se forment les séismes ? Des chercheurs tentent de comprendre le fonctionnement et la fréquence des séismes pour prévoir les prochaines catastrophes.

Documentaire Comprendre les mega tsunamis grâce à un arc et des flèches Les mega tsunamis apparaissent lorsque l’énergie accumulée dans la roche depuis des siècles est libérée d’un coup, mais pourquoi...

Documentaire Comprendre les déserts Les déserts représentent divers écosystèmes, présents sur les sept continents. Connaissez-vous tous les types de déserts qui existent ?...

Podcast Pourquoi ne peut-on pas mesurer le littoral ? On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...

Conférence La géologie de la Lune, 50 ans après Apollo 11 Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans...

Podcast Sait-on d’où vient l’eau de l’océan ? Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...

Article 4 infos insolites sur les volcans Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...

Conférence Observer les tempêtes pour améliorer les prévisions météo Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...

Documentaire Sur les volcans du monde – Hawai, le feu et l’eau L’île Hawaii ou Hawaï est une île d’origine volcanique de l’Océan Pacifique et une des huit îles principales qui...

Documentaire Les couleurs du desert – Rouge Colorado Le plateau du Colorado accueillait, il y a cent millions d’années, une mer intérieure ; le site est devenu...

Conférence L’auscultation et la surveillance des volcans Il est très difficile de prévoir quand et comment se déroule l’activité des volcans, car leurs manifestations peuvent être...

Conférence Au chevet des volcans Trois experts en volcanologie sont présents pour parler des volcans. Présentée par Aline Peltier et animée par Édouard Kaminski...

Documentaire Volcan, mode d’emploi (1/2) Des volcanologues expliquent le fonctionnement d’un volcan. Un volcan est un ensemble géologique terrestre, sous-marin ou extra-terrestre qui résulte...

Documentaire L’île aux neufs volcans actifs Surnommée l’île nature de la Caraïbe, la Dominique est nichée au cœur des Petites Antilles entre la Guadeloupe et...

Documentaire L’Amérique centrale | La valse des continents Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...

Documentaire Terre sous influences (1/2) La technologie actuelle permet, grâce aux nombreux satellites et missions spatiales, de voir la Terre d’une façon plus précise....

Conférence Séismes, qu’est ce qui fait bouger la terre ? Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...