Des chercheurs tentent de comprendre le fonctionnement et la fréquence des séismes pour prévoir les prochaines catastrophes.
Les mega tsunamis apparaissent lorsque l’énergie accumulée dans la roche depuis des siècles est libérée d’un coup, mais pourquoi...
Les déserts représentent divers écosystèmes, présents sur les sept continents. Connaissez-vous tous les types de déserts qui existent ?...
On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...
Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans...
Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...
Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...
Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...
La Sicile, plus grande île de la Méditerranée, est l’un des territoires les plus surveillés au monde. Densément peuplée,...
L’île Hawaii ou Hawaï est une île d’origine volcanique de l’Océan Pacifique et une des huit îles principales qui...
Le plateau du Colorado accueillait, il y a cent millions d’années, une mer intérieure ; le site est devenu...
Il est très difficile de prévoir quand et comment se déroule l’activité des volcans, car leurs manifestations peuvent être...
Trois experts en volcanologie sont présents pour parler des volcans. Présentée par Aline Peltier et animée par Édouard Kaminski...
Des volcanologues expliquent le fonctionnement d’un volcan. Un volcan est un ensemble géologique terrestre, sous-marin ou extra-terrestre qui résulte...
De quoi est composé le noyeau terrestre ?
Surnommée l’île nature de la Caraïbe, la Dominique est nichée au cœur des Petites Antilles entre la Guadeloupe et...
Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...
La technologie actuelle permet, grâce aux nombreux satellites et missions spatiales, de voir la Terre d’une façon plus précise....
Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...
Avec près de huit mille îles, l’archipel des Philippines fascine par la richesse de sa biodiversité et la beauté...
