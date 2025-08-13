Article

En août, la nature nous offre une abondance de fruits et légumes gorgés de soleil, parfaits pour profiter de la saison estivale. Les marchés regorgent de couleurs et de saveurs, et c’est le moment idéal pour savourer ces délices frais et locaux.

Commençons par les fruits. En août, les pêches et les nectarines sont à leur apogée. Juteuses et sucrées, elles sont parfaites pour être dégustées telles quelles ou pour préparer de délicieuses tartes et salades de fruits.

Les melons et les pastèques sont également incontournables. Rafraîchissants et hydratants, ils sont idéaux pour les journées chaudes d’été. N’oublions pas les prunes, qui se déclinent en plusieurs variétés, chacune apportant une saveur unique, allant du sucré à l’acidulé.

Du côté des fruits rouges, les framboises et les mûres atteignent leur pic de maturité. Riches en antioxydants, elles sont excellentes en coulis, en confitures, ou simplement pour agrémenter un yaourt nature.

Les figues font également leur apparition, offrant leur chair douce et sucrée, idéale pour accompagner des plats sucrés ou salés.

Passons maintenant aux légumes. L’été est la saison par excellence des tomates. Que ce soit les variétés anciennes, cerises ou cœur de bœuf, elles apportent à nos plats une explosion de saveurs. Pour un véritable plat estival, préparez une salade caprese avec des tomates, de la mozzarella et du basilic frais.

Les courgettes et les aubergines sont également à leur meilleur. Grillées, poêlées ou en ratatouille, elles offrent une multitude de possibilités culinaires.

Les poivrons, colorés et croquants, sont parfaits pour ajouter une touche de gaîté à vos plats. Ils se marient à merveille avec des grillades ou en salade. Enfin, les haricots verts sont une autre vedette du mois d’août. Tendres et savoureux, ils se dégustent aussi bien chauds que froids.