Depuis dix ans, le mois de novembre est devenu le rendez-vous annuel de la campagne anti-tabac en France, accompagnée de diverses mesures dissuasives croissantes (prix, interdictions de fumer dans de nombreux lieux publics, etc.). Résultat : 4 millions de fumeurs en moins en une décennie. Malgré ce progrès, la France reste dans le top 20 mondial des consommateurs, conséquence d’un retard législatif historique. Comment expliquer cette inaction prolongée face à un enjeu de santé publique pourtant bien identifié ? Retour sur plusieurs décennies de débats houleux et d’empoignades politiques autour de l’interdiction de fumer dans les lieux publics.