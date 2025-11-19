Ressources Dans la même catégorie

Documentaire J’ai des pieds horribles : que faire ? Avoir de beaux pieds est devenu aussi important qu’avoir de belles mains. Les innovations en la matière sont importantes....

Article Comment choisir la bonne crème hydratante pour peau sèche ? La peau sèche est un type de peau qui manque de lipides naturels, ce qui entraîne une perte d’hydratation...

Article 5 ajustements à intégrer dès aujourd’hui pour optimiser sa posture devant l’écran Dans notre quotidien saturé de technologie, passer des heures devant un écran est devenu une habitude presque incontournable. Pourtant,...

Article Les bienfaits thérapeutiques du massage sur la posture et les douleurs chroniques Le massage joue un rôle déterminant dans l’amélioration de la posture et dans la gestion des douleurs chroniques, car...

Documentaire Comment se débarasser de ses petites manies Nous avons tous des petites manies. Pour la plupart des gens, ce sont de simples habitudes que nous reproduisons...

Documentaire Bientôt la fin des caries ? En 1987, 82% des enfants de 12 ans avaient eu au moins une carie. En 2006, ils ne sont...

Article Qu’est-ce qu’un bilan de santé nutritionnel ? Un bilan de santé nutritionnel est une évaluation approfondie de l’état nutritionnel d’une personne. Cela implique l’analyse de son...

Documentaire Je vais avoir un corps de rêve – Zéro Complexe Vanessa, Priscilla, Maeva et bien d’autres… Leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaitre sous un nouveau jour ? Zéro...

Documentaire Chine, en guerre contre le virus Plus de 50 millions de personnes sont toujours en quarantaine en Chine, dans la province où le coronavirus est...

Documentaire Au secours, mon ainé est hyperactif ! Avoir un enfant hyperactif peut représenter un défi de taille, mais avec patience et compréhension, il est tout à...

Documentaire La mémoire qui flanche En septembre 2018, J’ai décidé de filmer ma grand-mère, Annie, 96 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer. J’ai voulu...

Article Quelles solutions contre les poux ? On a souvent tendance à associer les poux avec la saleté et le manque d’hygiène. Pourtant, ces petits parasites...

Documentaire Lien entre cannabis et schizophrénie ? Les premiers symptômes de la schizophrénie apparaissent souvent entre 15 et 25 ans et sont très invalidants. Parmi les...