Bienvenue dans le système carcéral japonais, réputé pour sa discipline extrême, à travers le témoignage rare et anonyme d’un ancien détenu. Révélées au grand public lors de l’affaire Carlos Ghosn, les prisons japonaises imposent un contrôle total des gestes quotidiens, du lever au coucher. Isanori décrit un univers où chaque mouvement est strictement réglementé, visant à inculquer l’obéissance et la conformité. Ce fonctionnement reflète une société japonaise très codifiée, où l’ordre collectif et le respect des règles priment sur les libertés individuelles.
Un documentaire de Constantin Simon