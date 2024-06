Documentaire



Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il a promis son «sang, labeur, larmes et sueur» et quelques jours après sa nomination, il a été appelé à honorer sa promesse. Alors que les Pays-Bas tombaient aux mains d’Adolf Hitler et que la France s’apprêtait à emboîter le pas, le sauvetage de milliers de militaires alliés des plages de Dunkerque était la priorité absolue de Churchill, car il prouvait sans aucun doute qu’il était en effet l’homme idéal pour ce travail.

Produit et raconté par Liam Dale.