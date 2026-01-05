La « Pop Up House » est une maison en bois chic et pas chère, montable en seulement quelques jours et surtout très économe en énergie grâce à une isolation hors-pair.
Que vous soyez gestionnaire de copropriété, copropriétaire ou simplement curieux, vous trouverez ici des conseils pratiques pour planifier, financer...
Le choix de l’appareil pour traiter l’eau dépend de vos besoins spécifiques, que ce soit pour la protection de...
En tant que propriétaire, la maison est bien plus qu’un simple endroit où vivre. C’est un précieux investissement qui...
Alain vous transporte au palais des mille et une nuits
Mon salon domine Central Park à 250 mètres de haut
Comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! En reconsidérant d’abord notre...
Isoler une sous-toiture constitue une étape fondamentale pour toute personne désireuse d’améliorer l’efficacité énergétique de son habitation et d’assurer...
La sécurisation d’un domicile n’est plus un luxe réservé à une élite, mais une nécessité face à l’évolution des...
La climatisation est devenue indispensable dans de nombreux foyers, notamment durant les périodes de canicule estivale. Si elle permet...
Les lits superposés séduisent de nombreux parents : gain de place, solution idéale pour deux enfants partageant la même...
Les projets de bricolage sont devenus de plus en plus populaires parmi les personnes de tous âges et de...
Out of the Blue dévoile la fondatrice & Directrice Créative. L’approche unique et créative de Tricia Guild se concentre...
Aménager une petite cuisine ouverte sur le salon peut transformer un espace restreint en un lieu fonctionnel et accueillant....
Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...
La chambre est un lieu de repos et de régénération. Pour favoriser un sommeil réparateur et créer une atmosphère...
Plus d’un million de Français se lancent chaque année dans les travaux. Rénovations, maisons neuves, extensions ou surélévations, ce...
Corinne a été victime de ce que l’on appelle une arnaque aux faux appartements à louer. Sur un site...
Le gouvernement français a récemment introduit une nouvelle aide financière destinée à faciliter l’adaptation des logements pour les personnes...
Un des défis de Corentin et Caroline est de réduire leur consommation d’énergie et de n’utiliser que de l’électricité...
Des innovations dernier-cri, des idées d’aménagements tendances : Le Salon de l’Habitat est l’endroit idéal pour bâtir la maison...
