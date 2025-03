Documentaire

» La Polynésie, c’est beau. Lorsqu’on naît ici, on s’y habitue vite ; on trouve que c’est normal de vivre là-dedans. Grâce au drone, j’ai réussi à redécouvrir mon pays ! » Raitini, Mike, Olivier-Jean et Maiko, quatre virtuoses de l’aéromodélisme, amoureux fous de la Polynésie, se sont jetés en 2010 dans un projet grandiose : faire découvrir au plus grand nombre la splendeur de leur pays vu du ciel. En utilisant ces nouveaux outils que sont les drones. Quatre

ans plus tard, ces » sentinelles du ciel » se sont lancé un nouveau défi : comme la lance du guerrier dans la légende, traverser avec leur drone le trou de la montagne percée de Moorea. Un documentaire d’Arnaud Blin/Jean-Christophe Cheneau/Loussan Raimana.