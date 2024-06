Documentaire

Un pays vaincu, ruiné, épuisé, une révolution avortée, la fin de l’empire et l’avènement de la démocratie : Berlin vit en 1918 une situation analogue à celle de Paris en 1871. De la même manière, la ville se montre ensuite dynamique, inventant les formes de la modernité ainsi qu’un logement social de grande qualité. Une modernité radicale interrompue par le nazisme. Hitler nourrit une relation de haine et de fascination pour Paris et tente de surpasser son modèle à Berlin, avec le rêve d’ériger une capitale destinée à régner sur le monde : Germania. La ville va payer au prix fort cette folie destructrice, mais les cicatrices de l’histoire l’aideront à devenir la métropole d’aujourd’hui, ouverte et éclatée, quand Paris, engoncé dans l’archaïsme de son périphérique, se referme sur son centre.