Documentaire

À l’occasion des 51 ans des répressions meurtrières du 17 octobre 1961 à Paris, FRANCE 24 vous propose un documentaire sur la mémoire des Algériens ayant vécu en France pendant la guerre d’Algérie. Exil et pression nationaliste, clandestinité et répression policière… Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, FRANCE 24 revient sur cette période douloureuse à travers un documentaire consacré aux Algériens qui vivaient alors en France, la puissance coloniale. Quatre d’entre eux ont accepté de témoigner. Deux anciens activistes politiques, une danseuse de cabaret et une manifestante du 17 octobre 1961 racontent leur parcours et leur engagement en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Ce documentaire est écrit et réalisé par Florence Gaillard, en partenariat avec la Cité nationale de l’Histoire de l’immigration. Images : Karim Hakiki.