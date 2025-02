Documentaire

Une compagnie minière canadienne, Glencore, se retrouve en pleine controverse en raison de ses liens avec un partenaire d’affaires maintes fois dénoncé en Afrique. Avec plus de 150 000 employés et sous-traitants sur ses sites d’exploitation, Glencore est l’une des plus importantes entreprises du monde dans le secteur du pétrole, des mines et de l’agriculture. Ses revenus, qui proviennent de plus de 50 pays, se comptent annuellement par dizaines de milliards de dollars. Les Paradise Papers nous dévoilent de nouvelles informations sur cette affaire. Un documentaire de Gino Harel et Yanic Lapointe et Luc Tremblay.