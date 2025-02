Documentaire

En juin 2018, le Québec accueillera le sommet du G7 à La Malbaie. Policiers et manifestants s’y préparent. Qu’avons-nous appris des manifestations du printemps érable de 2012? Les policiers avaient eu recours à des armes intermédiaires pour contrôler la foule, dont des grenades assourdissantes, des balles de plastique et du poivre de cayenne. Et il y a eu des blessures graves. Un policier de la Sûreté du Québec a depuis été blâmé par le Comité de déontologie policière pour avoir manqué de prudence et de discernement dans l’usage de son arme. Depuis la diffusion de ce reportage, la Sûreté du Québec a opté pour l’usage d’un projectile différent et la Ville de Montréal a cessé d’utiliser les grenades assourdissantes. Mais les deux corps policiers n’ont pas renoncé pour autant à l’usage des armes à « létalité réduite », toujours aussi controversées, partout dans le monde. Un documentaire de Sylvie Fournier & Martyne Bourdeau.