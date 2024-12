Documentaire

Pendant deux ans, la ville de Shedade, au nord-est de la Syrie, a été un bastion des jihadistes de l’organisation État islamique (EI). En février, 5 000 combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition de milices kurdes et arabes créée en octobre dernier, se lance à son assaut. Ils encerclent cette ville stratégique et combattent les terroristes pendant dix jours. Un combat féroce, appuyé par les frappes de la coalition internationale, et une progression lente mais décisive, puisqu’elle permet de reprendre Shedade le 19 février, et de libérer les habitants du joug des jihadistes.Les civils qui n’ont pas fui la ville accueillent les troupes des FDS avec soulagement et racontent l’horreur de leur quotidien sous le joug des islamistes. Les corps des terroristes jonchent le sol, mais également ceux des civils qui ont été tués par les frappes aériennes. Village après village, la coalition arabo-kurde des FDS est déterminée à étendre son emprise territoriale. Alliée privilégiée de l’Occident, son objectif est désormais de peser sur le destin de la Syrie. Les reporters de France 24, Roméo Langlois, Mayssa Awad et Mohammed Hassan, ont pu suivre en exclusivité les combattants de cette coalition interethnique lancée à l’assaut du « califat » de l’organisation EI. Au plus près des combats et des populations, ils nous livrent un documentaire exceptionnel de 35 minutes.