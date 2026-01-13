La mort de Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498, est l’un des épisodes les plus insolites...
Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près...
Les Vikings n’avaient pas de cornes sur leurs casques, ils ne naviguaient pas dans des drakkars, et ils ne...
À la différence des civilisations méditerranéennes, les peuples du Nord des époques antique et médiévale ne forment pas une...
Et si l’histoire que vous pensiez connaître sur Jeanne d’Arc n’était qu’une version parmi d’autres ? Un docufiction animé...
L’histoire de France s’écrit souvent à travers les figures de proue qui ont su, par leur fer ou par...
Franck Ferrand nous parle du grand-duché d’Occident, un des Etats les plus prospères, les plus fascinants du Moyen-Age. Il...
Stéphane Bern raconte une bataille, celle menée par un roi français – Philippe Auguste – qui n’avait qu’une obsession...
Le 30 mai 1431, Jeanne d’Arc est brûlée vive sur le bûcher par les Anglais. Deux ans plus tôt,...
\r\nAu début du 13e siècle, Jean sans Terre sort d’une série de revers militaires en France. Il ne contrôle...
Une fois l’empire constitué et protégé, la Chine pouvait se lancer avec plus de sérénité dans les échanges avec...
Cette deuxième édition de « L’art et la science au peuple! » nous mène à Florence, berceau de la Renaissance italienne...
Filles des premières loupes ou « pierres de lecture » du Moyen Âge monastique, les bésicles accompagnent l’invention du papier et la...
De la fin du VIIIe à la fin du XIIe siècle, les navigateurs scandinaves se lancent à la conquête...
Emmenée par des chercheurs du CNRS, une équipe de scientifiques explore la cité maya de Naachtun, découverte en 1922...
C’est au XIX e siècle que les premières fouilles sont entreprises dans les cités perdues de la jungle....
Ce panache, mêlé d’insolence, est la caractéristique de ce héros généreux et résistant dont la seule morale est de...
Le Moyen Âge est l’âge d’or des châteaux forts. À travers l’histoire de Guillaume, seigneur fictif de Castelnac, et...
Au XIIIe siècle, se développe dans le sud de la France, une contestation religieuse aujourd’hui appelée catharisme, qui prône...
Après s’être enrichis par le pillage à travers l’Europe, les Vikings développèrent les échanges commerciaux et devinrent de grands...
