Article La mort étrange et insolite du roi Charles VIII La mort de Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498, est l’un des épisodes les plus insolites...

Documentaire Angkor et les mystères de l’empire Khmer Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près...

Podcast Les runes divinatoires Vikings, lecture et interprétation À la différence des civilisations méditerranéennes, les peuples du Nord des époques antique et médiévale ne forment pas une...

Article 4 infos insolites sur Clovis L’histoire de France s’écrit souvent à travers les figures de proue qui ont su, par leur fer ou par...

Podcast Philippe le Bon, un prince dans la Guerre de Cent Ans Franck Ferrand nous parle du grand-duché d’Occident, un des Etats les plus prospères, les plus fascinants du Moyen-Age. Il...

Podcast La véritable histoire de la bataille de Bouvines Stéphane Bern raconte une bataille, celle menée par un roi français – Philippe Auguste – qui n’avait qu’une obsession...

Documentaire L’ombre d’un doute – Jeanne d’Arc, femme providentielle Le 30 mai 1431, Jeanne d’Arc est brûlée vive sur le bûcher par les Anglais. Deux ans plus tôt,...

Documentaire Bouvines, la France en péril \r

Au début du 13e siècle, Jean sans Terre sort d’une série de revers militaires en France. Il ne contrôle...

Documentaire Les artisans de la Chine éternelle | Le long de la Muraille de Chine Une fois l’empire constitué et protégé, la Chine pouvait se lancer avec plus de sérénité dans les échanges avec...

Documentaire La Renaissance à Florence, Brunelleschi et Donatello Cette deuxième édition de « L’art et la science au peuple! » nous mène à Florence, berceau de la Renaissance italienne...

Documentaire Les bésicles, quand le savoir devient le pouvoir Filles des premières loupes ou « pierres de lecture » du Moyen Âge monastique, les bésicles accompagnent l’invention du papier et la...

Documentaire Le drakkar et la croix De la fin du VIIIe à la fin du XIIe siècle, les navigateurs scandinaves se lancent à la conquête...

Documentaire Naachtun : la cité Maya oubliée (2/2) Emmenée par des chercheurs du CNRS, une équipe de scientifiques explore la cité maya de Naachtun, découverte en 1922...

Documentaire Le code maya enfin déchiffré (2/2) C’est au XIX e siècle que les premières fouilles sont entreprises dans les cités perdues de la jungle....

Documentaire Robin des bois, le prince des voleurs Ce panache, mêlé d’insolence, est la caractéristique de ce héros généreux et résistant dont la seule morale est de...

Documentaire La vie au temps des châteaux forts Le Moyen Âge est l’âge d’or des châteaux forts. À travers l’histoire de Guillaume, seigneur fictif de Castelnac, et...

Documentaire Les Cathares et le Saint Graal Au XIIIe siècle, se développe dans le sud de la France, une contestation religieuse aujourd’hui appelée catharisme, qui prône...