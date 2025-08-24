Documentaire

À l’époque encore récente où la saison des glaces durait 15 jours de plus au printemps et débutait deux semaines plus tôt à l’automne, les ours enduraient déjà avec peine les longs mois de jeûne… En 20 ans seulement, leurs conditions de vie se sont radicalement dégradées, en partie à cause de nos modes de vie trop avides d’énergie.

Qu’ils soient mâles ou femelles, le salut à court terme des ours dépend de leurs talents de chasseurs. Les plus chevronnés d’entre eux parviennent encore à survivre, tandis que les autres meurent de faim… obligés de manger des algues qui ne les nourrissent pas.

Cette jeune femelle parviendra-t-elle à survivre à l’été ?

Documentaire : Ours polaire, avec ou sans glace ?

Réalisation : Jérôme Bouvier

