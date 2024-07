Documentaire

Au Nigeria, le phénomène des enlèvements prend une ampleur massive. En une semaine au mois de mars, près de 500 personnes ont été enlevées dans deux villes du Nord du pays, dont une majorité d’enfants, kidnappés alors qu’ils étaient à l’école.

Ce sont les plus importants enlèvements que le pays ait connus depuis 2014. Ils sont devenus une industrie florissante qui profite aux groupes armés et aux bandes criminelles organisées. En moyenne dans le pays, dix personnes sont enlevées tous les jours, soit cinq fois plus qu’au Mexique et en Colombie réunis.

Le 7 mars 2024, 137 enfants de 8 à 15 ans sont enlevés dans la petite ville de Kuriga, alors qu’ils étaient à l’école. Les enlèvements de masse comme celui-ci se multiplient ces dernières années. Sur le modèle des djihadistes de Boko Haram, qui avaient enlevés 300 jeunes femmes à Chibok en 2014, des gangs armés ont aujourd’hui pris le relais. De plus en plus nombreux, de mieux en mieux armés. Sur leurs motos, ils font régner la terreur dans les campagnes, oubliées du pouvoir central d’Abuja. Poussés par la pauvreté, sur fond de conflits ethnico-religieux, ces bandes criminelles d’origines diverses enlèvent à tour de bras et exigent des rançons, bien souvent démesurées par rapport au niveau de vie des victimes, souvent des milliers d’euros alors même que plus de la moitié de la population nigériane vit sous le seuil de pauvreté.

Face à la terreur que font régner ces groupes, plus de 2 millions de personnes ont déjà fui les violences. Sous la coupe de ces petits « chefs de guerre », le pays étouffe. La police, largement dépassée, se repose sur l’aide de milices d’auto-défense, désormais présentes partout dans le pays faute de mieux. Dans un pays régulièrement classé parmi les plus corrompus de la planète, rien ne semble pouvoir se mettre en travers de l’expansion de ces bandits de grand chemin, dont la présence s’étend jusqu’aux portes de la capitale Abuja.

