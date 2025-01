Documentaire

Travail à la chaine, déshumanisation, négligences en cascade, manque d’hygiène, et parfois même, maltraitance physique… Dans les maisons de retraite aussi, la parole se libère, avec son lot de témoignages parfois glaçants. Et la Côte d’azur, où pourtant le coût d’hébergement pour les résidents est l’un des plus élevés de France, n’est pas épargnée par cette vague de protestation, où se mêlent la colères des salariés, des familles, et désormais aussi, de certains directeurs d’établissements qui n’hésitent plus à descendre dans la rue, aux côtés de leurs employés, pour dénoncer le manque de moyens humains. Nous avons voulu savoir ce qu’il en était réellement : le sous-effectif est-il la source de tous les maux ? Faut-il plus de formation ? plus de contrôles ? Un documentaire de Nathalie Layani – Laurent Verdi – Pierre Vairaux – Frédéric Pilard – Michel Bernouin – Philippe Millois – Alexandre Taba