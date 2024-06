Documentaire



Henri Martinet, connu sous le nom du « pharmacien volant » par certains, était un homme hors du commun. Né à Sainte-Ménehould en 1906, il arrive en février 1934 en Nouvelle-Calédonie. Il va marquer le paysage calédonien par ses exploits dans l’aviation. Il est à l’origine de la création de l’aéro-club Henri Martinet de Magenta. Plus tard, il effectuera la première liaison Nouméa-Paris, accompagné de Paul Klein, à bord de son Caudron Aiglon. Il co-fondera l’ancêtre d’Air Calédonie, la Transpac et figurera parmi les pionniers dans le tourisme calédonien en ouvrant notamment deux relais, l’un à l’Île des Pins et l’autre à Hienghène. Histoires d’Histoire revient sur son parcours exceptionnel.