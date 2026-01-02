Documentaire

Le 7 décembre 1941, des vagues d’avions japonais frappent la marine américaine ancrée à Pearl Harbor. Dans cette série inédite, découvrons l’histoire de ceux qui ont mené et vécu la guerre du Japon.

Le Japon s’empare de plus de 2 500 000 km² de terres en Asie du Sud-Est. Plus de 150 000 000 personnes rejoignent l’empire de Hirohito et environ 150 000 prisonniers militaires sont capturés. Sur le front intérieur en difficulté, les réunions du tonarigumi, les exercices d’alerte aérienne et les plans de distribution de nourriture rythment la vie quotidienne.