Documentaire

Le conflit le plus meurtrier et massif de l’Histoire est déclenché en septembre 1939 par l’Allemagne nazie.

Pendant six ans, l’Europe entière est en guerre, dans les airs, sur les mers, et sur les océans. Elle mobilise des millions d’hommes dont des Français d’Afrique du Nord, des goumiers marocains, des tirailleurs sénégalais, malgaches, et tunisiens.

Comme en 14-18, ils sont de tous les combats pour la reconquête de leur patrie. Certains participent à la libération de la France, beaucoup ne voient pourtant pas Paris et ne traversent pas le Rhin, d’autres encore sont écartés des champs de bataille.

Aujourd’hui, les historiens apportent un éclairage nouveau sur ces combattants trop longtemps oubliés.

Réalisé par Emmanuel ROBLIN

Producteurs : Eclectic Presse / ECPAD