Documentaire

Malcolm X était un militant et orateur américain de l’ère de la lutte pour les droits civils. Né Malcolm Little en 1925 à Omaha, Nebraska, il a grandi dans une famille marquée par la ségrégation raciale et la violence raciale. ll est connu pour ses discours passionnés et ses positions sur la justice sociale.

Malcolm X a été assassiné en 1965 à l’âge de 39 ans lors d’une conférence de presse à New York. Sa mort a été largement condamnée et a contribué à sa légende en tant que symbole de la lutte pour les droits civils des Afro-Américains. Sa vie et sa pensée ont été largement étudiées et ont eu un impact durable sur les mouvements pour les droits civils aux États-Unis et dans le monde entier.