Article Cultiver et soigner le palmier de Madagascar Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...

Podcast VISALE : la meilleure garantie contre les impayés ! Julien aborde la garantie « VISALE », qu’il considère comme le summum en matière de garantie contre les impayés. Elle a...

Documentaire Loyers impayés, squats : le cauchemar des propriétaires En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont...

Podcast 3 façons d’améliorer son DPE Vous cherchez à booster la performance énergétique de votre bien immobilier ? Julien partage 3 astuces clés issues de...

Documentaire Apprenez à faire votre compost Nourrissez votre jardin avec de bonnes épluchures, mais pas n’importe lesquelles. Conseils de Mahmed Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Top 7 erreurs à éviter pour entretenir sa pelouse Avoir une pelouse verdoyante et agréable au toucher est le rêve de nombreux propriétaires de jardins. Pourtant, malgré toute...

Article Comment repérer les premiers signes de dégradation de votre revêtement d’asphalte ? Un revêtement d’asphalte en bon état est essentiel pour assurer la sécurité et la durabilité de vos surfaces extérieures....

Documentaire La terre, une alternative écologique au béton ? Habiterons nous un jour dans des logements en terre ? Un reportage de SCHMIDT – LECLERC – BRULE.

Article Que faire en cas de fuite d’eau venant de chez le voisin ? La fuite d’eau est un dégât majeur qui touche une grande partie des gens. En effet, ce problème touche...

Documentaire Quels avantages et inconvénients des baies à galandage ? L’espace et la luminosité, voilà les chevaux de bataille de beaucoup d’entre-nous dans nos intérieurs. Ainsi, les baies vitrées...

Article Désinsectisation au Havre : une solution efficace contre les nuisibles La présence d’insectes nuisibles dans une habitation ou un local professionnel peut rapidement devenir un problème majeur. Que ce...

Documentaire Crise : la galère des agents immobiliers La crise les frappe de plein fouet. Avec la flambée des prix, les professionnels de l’immobilier gagnaient très bien...

Documentaire Fabriquer ses meubles soi-même Tables basses, placards, mobilier de jardin… Pour échapper aux produits standardisés sans payer une fortune, de plus en plus...

Article L’art de la décoration moderne : transformer votre espace de vie Dans l’univers en constante évolution de la décoration d’intérieur, l’art joue un rôle primordial, servant de pont entre le...

Documentaire Familles victimes d’arnaques : leurs histoires chocs Nos équipes ont suivi ces familles victimes d’une arnaque. Travaux inachevés, délais non respectés, de nombreux incidents poussent ces...

Documentaire Sapin, le bon choix pour cette année Noël sans sapin ne serait pas vraiment Noël. Entre naturel et artificiel, quelles sont les tendances ? Doit-on forcément...

Article Faut-il bâcher sa piscine quand il fait chaud ? Lorsque l’été s’installe et que les températures grimpent, posséder une piscine devient un véritable luxe. Cependant, l’entretien de ce...

Article Comment organiser les plantations dans une serre ? La culture sous serre est une méthode de jardinage qui permet de prolonger la saison de croissance, de protéger...