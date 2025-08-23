Un artisan a été contacté pour nous apprendre à démasquer les artisans véreux. Ce dernier nous montre toutes leurs combines et nous expliquent comment déjouer les pièges. Immersion dans ces arnaques bien rodées.
#Arnaque #Artisan #Enquête
#Arnaque #Artisan #Enquête
Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...
Julien aborde la garantie « VISALE », qu’il considère comme le summum en matière de garantie contre les impayés. Elle a...
En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont...
Vous cherchez à booster la performance énergétique de votre bien immobilier ? Julien partage 3 astuces clés issues de...
Nourrissez votre jardin avec de bonnes épluchures, mais pas n’importe lesquelles. Conseils de Mahmed Réalisateur : Mahmed Kadri
Avoir une pelouse verdoyante et agréable au toucher est le rêve de nombreux propriétaires de jardins. Pourtant, malgré toute...
Un revêtement d’asphalte en bon état est essentiel pour assurer la sécurité et la durabilité de vos surfaces extérieures....
Infestations de souris, fourmis ou cafards ? Ces indésirables s’invitent dans nos maisons, causant dégâts et nuisances. Pour protéger...
Habiterons nous un jour dans des logements en terre ? Un reportage de SCHMIDT – LECLERC – BRULE.
La fuite d’eau est un dégât majeur qui touche une grande partie des gens. En effet, ce problème touche...
L’espace et la luminosité, voilà les chevaux de bataille de beaucoup d’entre-nous dans nos intérieurs. Ainsi, les baies vitrées...
La présence d’insectes nuisibles dans une habitation ou un local professionnel peut rapidement devenir un problème majeur. Que ce...
La crise les frappe de plein fouet. Avec la flambée des prix, les professionnels de l’immobilier gagnaient très bien...
Tables basses, placards, mobilier de jardin… Pour échapper aux produits standardisés sans payer une fortune, de plus en plus...
Dans l’univers en constante évolution de la décoration d’intérieur, l’art joue un rôle primordial, servant de pont entre le...
Nos équipes ont suivi ces familles victimes d’une arnaque. Travaux inachevés, délais non respectés, de nombreux incidents poussent ces...
Noël sans sapin ne serait pas vraiment Noël. Entre naturel et artificiel, quelles sont les tendances ? Doit-on forcément...
Lorsque l’été s’installe et que les températures grimpent, posséder une piscine devient un véritable luxe. Cependant, l’entretien de ce...
La culture sous serre est une méthode de jardinage qui permet de prolonger la saison de croissance, de protéger...
L’assurance habitation est un élément essentiel de la gestion des risques domestiques. Que vous soyez propriétaire, locataire ou copropriétaire,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site