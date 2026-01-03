Documentaire

Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales de calcaire, constitués d’un réseau très dense de failles, de crevasses, de surfaces de blocs sculptés en lames ou en aiguilles acérées. Dans une chaleur étouffante, la progression est lente, car la zone est vierge et inexplorée..

Mais malgré ces difficultés, trois spéléologues chevronnés ont choisi de venir sur le terrain vérifier la présence de gouffres repérés sur des photos satellite : une nouvelle technique qui pourrait révolutionner l’exploration spéléologique. Ils espèrent être les premiers à découvrir des cavités, à parcourir les grottes, à explorer les entrailles du massif.

Documentaire : Les Tsingonautes (2012)

Un documentaire de Paul-Aurélien Combre

