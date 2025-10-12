Documentaire

Retour sur la folle campagne du traité de Maastricht, tournant historique dans la vie politique française.S’appuyant sur des témoignages d’acteurs de 1er plan qui ont participé à ce choix décisif ainsi que sur des images d’archives souvent méconnues, ce film retrace ce moment de vie politique et montre comment ces quelques mois ont bouleversé la France.

Réalisé par Mickael Moreau et Dimitri Quefelec, produit par Troisième Oeil Productions 2021 – 52′

