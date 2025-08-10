Documentaire

Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, part à la rencontre des éleveurs du Nord de l’Ecosse. Les animaux qu’ils élèvent sont anciens, primitifs, très rustiques. Ils ont traversé les âges jusqu’à nos jours en s’adaptant à leur environnement.

Suivez Rémy dans ses aventures pour découvrir les Koniks, les descendants des chevaux sauvages d’Eurasie, les vaches des Highlands et pleins d’autres espèces surprenantes endémiques de la région du Loch Ness.

Extrait du film : « Wild Trip – Les clan des primitifs »

Réalisation : Matthieu Maillet

